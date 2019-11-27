В Кремле заявили о переговорах по возвращению оборудования с разграбленных украинских кораблей

Песков отметил, что он не знает деталей этих переговоров.

У Путина сообщили о переговорах по возвращению оборудования с разграбленных возвращенных кораблей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает российское агентство ТАСС.

Песков отметил, что он не знает деталей этих переговоров.

"Тема затрагивалась, действительно, и мы об этом сказали в нашем сообщении. В настоящее время больше добавить нечего", - сказал он.

Напомним, три украинских корабля с 24 членами экипажей были захвачены 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива. Украинские моряки вернулись домой 7 сентября 2019 года во время обмена пленными в формате 35 на 35.

25 мая Международный трибунал по морскому праву постановил, что РФ должна немедленно передать под контроль Украины захваченные корабли.

Россия это требование проигнорировала, как и еще семь требований Украины. Последнее из них было направлено 4 октября.18 ноября российская сторона передала катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу". 20 ноября судна встретили в порту в Очакове Одесской области. При осмотре выяснилось, что россияне сняли все, что только можно: все радиооборудование и даже унитазы, плафоны и розетки.

25 ноября Зеленский поговорил с Путиным по телефону. Во время разговора также поднималась тема о возвращении всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах"