Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Зеленский объявил награду за информацию о сбежавшем от НАБУ "крестном отце контрабанды"
Зеленский объявил награду за информацию о сбежавшем от НАБУ "крестном отце контрабанды"
Ведущий Fox News в эфире заявил, что поддерживает Россию в конфликте с Украиной
Ведущий Fox News в эфире заявил, что поддерживает Россию в конфликте с Украиной
Зеленский исключил разворот внешней политики после заявлений Коломойского
Зеленский исключил разворот внешней политики после заявлений Коломойского
Зеленский поговорил с Путиным по телефону
Зеленский поговорил с Путиным по телефону
НБУ изменил дизайн 50 и 200 гривен
НБУ изменил дизайн 50 и 200 гривен
В "Слуге народа" нашли еще одного депутата, которого раньше судили
В "Слуге народа" нашли еще одного депутата, которого раньше судили
Чому Європа відмовляється від Uber Shuttle, який запустили в Києві?
Чому Європа відмовляється від Uber Shuttle, який запустили в Києві?
В украинских школах появится новый предмет
В украинских школах появится новый предмет
ГлавнаяПолитика

США остановили оборонную помощь Украине в день разговора Зеленского с Трампом

Соответствующие сведения об этом содержатся в документах Белого дома.

США остановили оборонную помощь Украине в день разговора Зеленского с Трампом
Фото: EPA/UPG

Белый дом прекратил оборонную помощь Украине 25 июля, в тот самый день телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, после которого началась процедура импичмента. Об этом сообщает The Hill.

Сведения об этом содержатся в документах Белого дома.

По данным ресурса, первое официальное распоряжение Административно-бюджетного управления Белого дома о приостановлении финансирования Украины поступило 25 июля.

Конгрессмены-демократы из Палаты представителей подчеркнули, что эти документы подтверждают злоупотребления Трампа, поскольку это "тревожное отклонение от длительных процедур" о предоставлении помощи Украине.

В Белом доме уверяют, что у администрации было право принимать такие решения.

"Административно-бюджетное управление использует и продолжит использовать свои полномочия для обеспечения надлежащего расходования долларов налогоплательщиков в соответствии с приоритетами президента и закона", - заявили в администрации Трампа.

Напомним, ранее у Трампа сообщали, что решение об остановке оборонной помощи Украине было принято задолго до телефонного разговора Зеленского с Трампом.

Демократы в Конгрессе продолжают расследование о возможном злоупотреблении властью со стороны президента Трампа.

Президента США подозревают в том, что во время беседы он пытался вынудить Киев начать расследование против его вероятного соперника на грядущих президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера. Зеленский говорит, что давления на него не оказывалось.

Палата представителей Конгресса США 31 октября одобрила резолюцию об импичменте, Трамп называл это "величайшей охотой на ведьм".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также