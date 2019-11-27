США остановили оборонную помощь Украине в день разговора Зеленского с Трампом

Белый дом прекратил оборонную помощь Украине 25 июля, в тот самый день телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, после которого началась процедура импичмента. Об этом сообщает The Hill.
Сведения об этом содержатся в документах Белого дома.
По данным ресурса, первое официальное распоряжение Административно-бюджетного управления Белого дома о приостановлении финансирования Украины поступило 25 июля.
Конгрессмены-демократы из Палаты представителей подчеркнули, что эти документы подтверждают злоупотребления Трампа, поскольку это "тревожное отклонение от длительных процедур" о предоставлении помощи Украине.
В Белом доме уверяют, что у администрации было право принимать такие решения.
"Административно-бюджетное управление использует и продолжит использовать свои полномочия для обеспечения надлежащего расходования долларов налогоплательщиков в соответствии с приоритетами президента и закона", - заявили в администрации Трампа.
Напомним, ранее у Трампа сообщали, что решение об остановке оборонной помощи Украине было принято задолго до телефонного разговора Зеленского с Трампом.
Демократы в Конгрессе продолжают расследование о возможном злоупотреблении властью со стороны президента Трампа.
Президента США подозревают в том, что во время беседы он пытался вынудить Киев начать расследование против его вероятного соперника на грядущих президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера. Зеленский говорит, что давления на него не оказывалось.
Палата представителей Конгресса США 31 октября одобрила резолюцию об импичменте, Трамп называл это "величайшей охотой на ведьм".