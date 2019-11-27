США остановили оборонную помощь Украине в день разговора Зеленского с Трампом

Соответствующие сведения об этом содержатся в документах Белого дома.

Белый дом прекратил оборонную помощь Украине 25 июля, в тот самый день телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, после которого началась процедура импичмента. Об этом сообщает The Hill.

Сведения об этом содержатся в документах Белого дома.

По данным ресурса, первое официальное распоряжение Административно-бюджетного управления Белого дома о приостановлении финансирования Украины поступило 25 июля.

Конгрессмены-демократы из Палаты представителей подчеркнули, что эти документы подтверждают злоупотребления Трампа, поскольку это "тревожное отклонение от длительных процедур" о предоставлении помощи Украине.

В Белом доме уверяют, что у администрации было право принимать такие решения.

"Административно-бюджетное управление использует и продолжит использовать свои полномочия для обеспечения надлежащего расходования долларов налогоплательщиков в соответствии с приоритетами президента и закона", - заявили в администрации Трампа.

Напомним, ранее у Трампа сообщали, что решение об остановке оборонной помощи Украине было принято задолго до телефонного разговора Зеленского с Трампом.

Демократы в Конгрессе продолжают расследование о возможном злоупотреблении властью со стороны президента Трампа.

Президента США подозревают в том, что во время беседы он пытался вынудить Киев начать расследование против его вероятного соперника на грядущих президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера. Зеленский говорит, что давления на него не оказывалось.

Палата представителей Конгресса США 31 октября одобрила резолюцию об импичменте, Трамп называл это "величайшей охотой на ведьм".