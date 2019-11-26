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Трампа вызвали на слушания по импичменту

Слушания запланированы на 4 декабря.

Трампа вызвали на слушания по импичменту
Фото: EPA/UPG

Юридический комитет Палаты представителей пригласил президента США Дональда Трампа и его юристов на слушания, проводимые комитетом в рамках расследования по вопросу о возможном импичменте президента.

Заседание состоится в 10:00 4 декабря, передает Голос Америки.

Согласно анонсу, опубликованном на на сайте юридического комитета, на заседании будут рассматриваться конституционные основания президентского импичмента.

Конгрессмен Джеррольд Надлер, возглавляющий Юридический комитет, в своем заявлении сообщил, что направил письмо Трампу, чтобы напомнить, что правила комитета позволяют президенту посетить слушания, а конгрессмены имеют право задать вопросы его юристам, которые в данном случае будут являться свидетелями.

"В сущности, у президента есть выбор: он может воспользоваться этой возможностью быть представленным на слушаниях по импичменту, или же он может перестать жаловаться по поводу этого процесса. Надеюсь, он предпочтет участие в расследовании – прямо или через своего юрисконсульта, как это делали другие президенты до него", – говорится в заявлении Надлера.

Ранее Трамп заявил, что рассмотрит возможность дачи показаний в Конгрессе.

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