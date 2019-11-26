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В Албании произошло мощнейшее землетрясение, есть жертвы и раненые

Магнитуда составила 6,4 балла. 

В Албании произошло мощнейшее землетрясение, есть жертвы и раненые
Фото: Twitter En24 News

В Албании произошло землетрясение, магнитуда которого составила 6,4 балла. В столице страны, Тиране, рухнули несколько зданий, пишет CNN. По предварительной информации, погибли три человека, еще около 140 ранены.

По данным Геологической службы США, землетрясение произошло на глубине примерно 20 километров. Эпицентром стал портовый город Дуррес, но подземные толчки ощущались в еще нескольких населенных пунктах. 

В полиции сообщили, что погибли три человека, в том числе один из-за прыжка с балкона во время землетрясения.

Из-за землетрясения в Албании обрушились несколько зданий
Фото: Twitter Darko Markišin
Из-за землетрясения в Албании обрушились несколько зданий

В трех городах Албании - Дурресе, Леже и Тиране - закрыли школы. Ученики будут оставаться дома до того момента, пока не минует угроза повторных толчков.

"Пожарные и военнослужащие помогают жителям, которые очутились под обвалами", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны Албании.

Напомним, ранее самым сильным землетрясением за последние 30 лет в Албании считалось то, которое произошло в сентябре 2019 года. Его магнитуда составила 5,8 баллов. Пострадали 68 человек, 21 из них потребовалась госпитализация.

Эпицентр землетрясения располагался недалеко от портового города Дуррес, примерно в 60 километрах к северо-западу от столицы страны. Очаг находился на глубине 10 километров.

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