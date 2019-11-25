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В Польше отстранили от учебы студентку, которая назвала украинку "животным"

Девушка была недовольна своей попутчицей в поезде. 

В Польше отстранили от учебы студентку, которая назвала украинку "животным"
Варминьско-Мазурский университет
Фото: Wikipedia

В Польше студентку медицинского факультета университета города Ольштын отстранили от учебы из-за оскорбительного видео, которое она записала в адрес своей украинской попутчицы в поезде.

Девушка опубликовала в соцсети ролик, где жаловалась на едущую вместе с ней украинку, которая "заняла ее место", пишет Wprost.

"Я заплатила за два места, чтобы у меня было пространство для ног, потому что я могу себе это позволить. И если эти украинки не могут себе разрешить такие вещи, не отпускайте их. Я должна была бы пойти к кондуктору, но я добра к животным", - заявила она.

Ролик увидели представители администрации ВУЗа, после чего было решено отстранить девушку об обучения.

"Комментируя заявление студентки, в котором она отзывается о людях украинской национальности, сообщаем вам, что власть Варминьско-Мазурского университета немедленно совершила предусмотренные законом действия и приостановила ее в правах студентки. Также соответствующее сообщение о преступлении поступило в прокуратуру, университет открыл дисциплинарное производство", - уточнили в учебном заведении.

После скандального видео польская студентка записала еще одно, в котором назвала все сказанное "шуткой" и заявила, что не поддерживает дискриминацию. 

Напомним, по данным украинской омбудсвумен Людмилы Денисовой, за последние четыре года число случаев проявления вражды к украинцам в Польше увеличилось с 30 до 190. 

Один из самых громких случаев - групповое избиение украинского студента гражданами Польши.

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