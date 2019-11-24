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​В Германии призвали признать доступ к интернету основным правом человека

Министр сравнил доступ к Всемирной паутине с правами на образование и медицинское обслуживание.

​В Германии призвали признать доступ к интернету основным правом человека
Фото: Українські Новини

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что свободный доступ к интернету должен стать одним из основных прав человека.

Об этом сообщает DW.

Свободный доступ к Всемирной паутине "должен быть фундаментальным правом, касающимся людей во всем мире", подчеркнул Альтмайер. Он сравнил право на свободный доступ к интернету с правами на образование и медицинское обслуживание.

Кроме того, интернет должен "оставаться глобальным и свободным" для жителей развивающихся стран и государств с переходной экономикой, отметил немецкий министр. Этого подхода следует придерживаться не только правительствам, но и негосударственным структурам, заявил Петер Альтмайер.

Ранее сообщалось, что в 2019 Украина улучшила позиции в рейтинге свободы интернета.

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