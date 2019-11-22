Денисова сообщила послу Германии о поездке немецких депутатов на оккупированный Донбасс

Омбудсмен привела в пример визит 16.10.2019 депутата от партии «Альтернатива от Германии» Гунара Линдемана.

Омбудсмен Людмила Денисова во время встречи с послом Германии Анкой Фельдгузен рассказала о поездках немецких депутатов на временно оккупированные территории Донбасса и Крыма. Об этом Денисова написала у себя на фейсбуке.

"В качестве примера, проинформировала о визите 16.10.2019 депутата Берлинского Ландтага от партии «Альтернатива от Германии» Гунара Линдемана на временно оккупированные территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Указала на то, что такие действия могут ослабить позиции Украины и Германии в совместной борьбе за возвращение наших территорий и граждан", - подчеркнула омбудсмен.

Людмила Денисова поблагодарила посла за содействие Украине в противодействии агрессии РФ и призвала продолжать оказывать давление на страну-агрессора.

Н встрече также обсуждалось сотрудничество по освобождению 115 граждан Украины, находящихся в плену на территории РФ и временно оккупированного Крыма.

Кроме этого стороны обсудили вопросы будущего сотрудничества и организации совместных проектов Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека и Посольства Федеративной Республики Германии в Украине в сфере прав человека.

Напомним, иностранные политики не впервые нарушают украинское законодательство и посещают оккупированный полуостров. В феврале прошлого года Крым посетили девять немецких депутатов от партии "Альтернатива для Германии". Они представляли региональные парламенты Берлина, Бранденбурга и Рейн-Вестфалии.

2015 году немецкие депутаты Вольфганг Герке и Андрей Гунько также посещали оккупированный Донбасс.

Чешские политики ездили в Крым в феврале и июле 2018 года.