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На Донбассе погиб старший лейтенант Богдан Шацкий

Военнослужащий родом из Хмельницкой области.

При исполнении служебных обязанностей в ООС 22 ноября 2019 года, погиб командир батареи старший лейтенант Богдан Шацкий, 1995 года рождения. Об этом на фейсбуке сообщает 15-й реактивный артиллерийский полк.

Шацкий Богдан Алексеевич
Фото: 15-й реактивный артиллерийский полк.
Шацкий Богдан Алексеевич

Военнослужащий родом из Хмельницкой области, с. Михля, Изяславского района.

Командование и личный состав воинской части А1108 выразил искренние соболезнования по поводу гибели воина.

«Мы разделяем скорбь родных и близких и глубоко сочувствуем тяжелой потере», - сказано в сообщении.

Всех неравнодушных попросили материально помочь. Банковская карта жены Шацкого Кристины - 5168 7453 2197 0342.

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