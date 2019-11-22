На Донбассе погиб старший лейтенант Богдан Шацкий

При исполнении служебных обязанностей в ООС 22 ноября 2019 года, погиб командир батареи старший лейтенант Богдан Шацкий, 1995 года рождения. Об этом на фейсбуке сообщает 15-й реактивный артиллерийский полк.

Фото: 15-й реактивный артиллерийский полк. Шацкий Богдан Алексеевич

Военнослужащий родом из Хмельницкой области, с. Михля, Изяславского района.

Командование и личный состав воинской части А1108 выразил искренние соболезнования по поводу гибели воина.

«Мы разделяем скорбь родных и близких и глубоко сочувствуем тяжелой потере», - сказано в сообщении.

Всех неравнодушных попросили материально помочь. Банковская карта жены Шацкого Кристины - 5168 7453 2197 0342.