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Ночь на Донбассе прошла без обстрелов

За сутки 21 ноября противник открывал огонь шесть раз. 

Ночь на Донбассе прошла без обстрелов
Фото: ЄвроМайдан – EuroMaydan

С начала суток 22 ноября и по состоянию на 7 утра в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе не было ни одного обстрела.

За минувшие сутки противник открывал огонь шесть раз, в том числе и из запрещенного Минскими договоренностями оружия. Об этом сообщили на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

Так, обстрелы велись из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов разных систем и стрелкового оружия. Кроме того, зафиксирован огонь из ПТРК.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" совершено четыре обстрела: дважды возле Водяного (из минометов калибра 82 мм, пушек БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого оружия); неподалеку Невельского (из крупнокалиберных пулеметов); рядом с Красногоровкой (из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия)", - уточнили в штабе ООС.

Помимо этого, два обстрела произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно возле Шумов (из противотанкового ракетного комплекса) и Кондрашевки-Новой (из подствольных гранатометов).

Напомним, что в результате этих обстрелов 21 ноября боевые ранения получили трое украинских военных. Также в этот день на участке разведения войск №3 в районе Богдановки-Петровского начался демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения. Были разобраны два блиндажа и изъяты три взрывоопасных предмета.

На других участках разведения, то есть неподалеку Станицы Луганской и Золотого, проводились работы по упорядочиванию территорий.

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