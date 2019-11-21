Главную новогоднюю ель Украины украсят 750 игрушек-конфет

На дереве будут сверкать четыре километра гирлянд.

К новому 2020 году главную ель Украины украсят игрушками в виде конфет и четырьмя километрами гирлянд. 30-метровое дерево установят на Софийской площади, а торжественное зажжение огней традиционно пройдет 19 декабря, в День Святого Николая.

Тематикой Нового года на Софийской площади станет сказка про Щелкунчика, сообщили в пресс-службе КГГА. Все оформление праздничных локаций будет выполнено в тематике этого произведения.

Организаторы праздника сообщили, что гирлянды на дерево будут теплого цвета, а вокруг ели развернется восьмиконечная звезда.

"Главные герои сказки будут "охранять" елку вместе с украинскими козаками", - уточнили в КГГА.

Для посетителей празднований организуют несколько фотозон и четыре "королевства" - развлечений, подарков, "лайков" и вкуса.

"Мы охватим максимум локаций города, чтобы создать новогоднюю атмосферу повсюду. У нас будет первый новогодний парад, фестиваль китайских фонариков, масштабное открытие новогодней ели в центре города. Все театры, кино, музеи, библиотеки и заведения культуры будут задействованы в праздновании", - рассказала директор Департамента культуры Диана Попова.

Напомним, до 2014 года новогодние елки в Киеве устанавливали на Майдане Независимости. После Революции Достоинства место основного торжества перенесли на Софийскую площадь.

В прошлом году монтаж праздничной елки начался 6 декабря. Высота дерева составила 27 метров, а украсили его 1,5 тысячи игрушек и три километра гирлянд.