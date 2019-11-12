31 декабря канал «Украина» приглашает всех зрителей встретить Новый 2020 год в компании любимых артистов и ведущих. Вместе с масштабным новогодним шоу «Привіт, 20-ті!» украинцы проживут самые теплые и яркие моменты встречи нового десятилетия.

Новогодний вечер зрители канала «Украина» проведут в компании 30 топовых украинских артистов. Их песни обретут новый блеск, а номера подчинятся невероятной атмосфере Новых 20-х. Любимые хиты, эффектные постановки, зажигательные танцы и искренние поздравления от звезд создадут неповторимое праздничное настроение.

«Для миллионов телезрителей стало хорошей традицией встречать Новый год с каналом «Украина». Мы готовим грандиозное шоу, которое станет идеальным аккомпанементом новогоднего веселья», – комментирует директор Департамента развлекательных программ канала «Украина» Анатолий Сябро.

Режиссером-постановщиком проекта стал Герман Ненов, который раньше работал над новейшим супершоу «Дивовижні люди» для канала «Украина». Для каждого артиста команда проекта готовит яркие и запоминающиеся постановки.

«Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности. Массовые номера с участием более полусотни человек. Многие номера будут весьма рискованы и даже опасны! – интригует режиссер-постановщик проекта Герман Ненов. – Например, MELOVIN будет гореть в огненном кольце. Одна известная артистка прилетит на огромной звезде, кто-то будет парить на парашюте, а для одного харизматичного певца готовится огромная декорация в виде большого трона, от которого идут стрелы Купидона».

Имена всех артистов, которые примут участие в праздничном шоу, канал «Украина» раскроет вскоре. Съемки состоятся в начале ноября. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media. Увидеть программу в эфире канала «Украина» зрители смогут в новогодний вечер.