Киевлян предупреждают об испытании теплосетей - в воду добавят нетоксичный краситель

В Днепровском и Дарницком районах из кранов может течь зеленая вода.

Во вторник, 12 ноября, в Днепровском и Дарницком районах Киева из кранов может потечь зеленая вода.

Об этом сообщается на сайте ООО "Евро-реконструкция".

Отмечается, что предприятие будет проводить испытания тепловых сетей на плотность. Для этого в горячую воду в сетях добавят пищевой краситель зеленого цвета. Отмечается, что краситель не токсичен.

"Проведение испытаний тепловых сетей на плотность методом введения пищевого красителя (флуоресцеина) - это один из способов диагностики систем теплоснабжения. В то же время предупреждаем, что в результате проведения испытаний в квартирах потребителей зоны теплового снабжения ООО "Евро-Реконструкция" может наблюдаться в кранах вода желто-зеленого цвета", - говорится в сообщении.

В случае, если из крана потечет вода необычного цвета, жителей столицы просят сообщить об этом.

Напомним, в марте в Украине запустили онлайн-сервис для подключения водоснабжения и реестр водопользователей.