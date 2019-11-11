В Киеве жестоко избили ветерана АТО "Хана" и его жену (обновлено)
В Киеве жестоко избили ветерана АТО "Хана" и его жену (обновлено)
В Житомирской области убит адвокат одного из подозреваемых по делу Вороненкова (обновлено)
В Житомирской области убит адвокат одного из подозреваемых по делу Вороненкова (обновлено)
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Зеленский решил провести референдум о продаже земли иностранцам
Зеленский решил провести референдум о продаже земли иностранцам
Съезд «Слуг»: песни, шутки и новая идеология
Съезд «Слуг»: песни, шутки и новая идеология
Большинство жителей ОРДЛО назвали войну на Донбассе внутренним украинским конфликтом
Большинство жителей ОРДЛО назвали войну на Донбассе внутренним украинским конфликтом
Возможность прохода
Возможность прохода
Сторонники Филарета ворвались в киевский суд, от них забаррикадировались стульями (обновлено)
Сторонники Филарета ворвались в киевский суд, от них забаррикадировались стульями (обновлено)
Новым лидером "Слуги народа" избран Александр Корниенко
Новым лидером "Слуги народа" избран Александр Корниенко
ГлавнаяОбществоЖизнь

Киевлян предупреждают об испытании теплосетей - в воду добавят нетоксичный краситель

В Днепровском и Дарницком районах из кранов может течь зеленая вода.

Киевлян предупреждают об испытании теплосетей - в воду добавят нетоксичный краситель
Фото: http://tec4.kiev.ua

Во вторник, 12 ноября, в Днепровском и Дарницком районах Киева из кранов может потечь зеленая вода.

Об этом сообщается на сайте ООО "Евро-реконструкция".

Отмечается, что предприятие будет проводить испытания тепловых сетей на плотность. Для этого в горячую воду в сетях добавят пищевой краситель зеленого цвета. Отмечается, что краситель не токсичен.

"Проведение испытаний тепловых сетей на плотность методом введения пищевого красителя (флуоресцеина) - это один из способов диагностики систем теплоснабжения. В то же время предупреждаем, что в результате проведения испытаний в квартирах потребителей зоны теплового снабжения ООО "Евро-Реконструкция" может наблюдаться в кранах вода желто-зеленого цвета", - говорится в сообщении.

В случае, если из крана потечет вода необычного цвета, жителей столицы просят сообщить об этом.

Напомним, в марте в Украине запустили онлайн-сервис для подключения водоснабжения и реестр водопользователей.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также