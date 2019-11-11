Поезд "Харьков - Киев" на два часа задержался в Миргороде из-за "минирования"

После проверки взрывчатки не обнаружили.

Из-за сообщения о заминировании на станции Миргород были эвакуированы пассажиры поезда №719 "Харьков - Киев".

Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".

"Для проведения оперативных действий поезд был остановлен в 11:12 на станции Миргород. Пассажиров высадили из поезда. На месте работали представители Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Службы безопасности и военизированной охраны "УЗ", - говорится в сообщении.

После проверки взрывчатки обнаружено не было.

Отмечается, что поезд отправился по своему маршруту в 13:31. Общее время задержки составило 2 часа 19 минут.

Напомним, 7 ноября пассажиров поезда №744 по маршруту Львов-Киев эвакуировали в поле в Житомирской области из-за "минирования"