Съезд «Слуг»: песни, шутки и новая идеология
Съезд «Слуг»: песни, шутки и новая идеология
Большинство жителей ОРДЛО назвали войну на Донбассе внутренним украинским конфликтом
Большинство жителей ОРДЛО назвали войну на Донбассе внутренним украинским конфликтом
В Житомирской области убит адвокат одного из подозреваемых по делу Вороненкова (обновлено)
В Житомирской области убит адвокат одного из подозреваемых по делу Вороненкова (обновлено)
Возможность прохода
Возможность прохода
"Слуга народа" отойдет от идеологии либертарианства
"Слуга народа" отойдет от идеологии либертарианства
Сторонники Филарета ворвались в киевский суд, от них забаррикадировались стульями (обновлено)
Сторонники Филарета ворвались в киевский суд, от них забаррикадировались стульями (обновлено)
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
В Киеве жестоко избили ветерана АТО "Хана" и его жену (обновлено)
В Киеве жестоко избили ветерана АТО "Хана" и его жену (обновлено)
Новым лидером "Слуги народа" избран Александр Корниенко
Новым лидером "Слуги народа" избран Александр Корниенко
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Убитый в Житомирской области адвокат в деле Вороненкова первым открыл стрельбу

Смертельное ранение он получил в ответ на огонь из пистолета. 

Место убийства адвоката в деле Вороненкова
Фото: zt.npu.gov.ua/
Место убийства адвоката в деле Вороненкова

Убитый в лесу в Житомирской области руководитель ОО "Радомышльские охотники" Святослав Пархоменко, который также был адвокатом по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, первым открыл стрельбу.

В ходе конфликта с охотниками, которых Пархоменко и еще двое егерей заподозрили в браконьерстве, он совершил несколько выстрелов из пистолета в сторону одного из оппонентов. Тот в ответ выстрелил в него из охотничьего ружья, сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.

"В результате егерь, 41-летний киевлянин, получил смертельное ранение, а охотника, 52-летнего жителя Киевской области, доставили в реанимацию Коростышевской больницы в тяжелом состоянии", - уточнили правоохранители.

На месте стрельбы изъяли незарегистрированный пистолет Browning и охотничье ружье, из которых велся огонь. Также задержали автомобили всех участников смертельного конфликта.

Фото: zt.npu.gov.ua/

Напомним, что Денис Вороненков был застрелен киллером 23 марта 2017 года в центре Киева возле пятизвездочной гостиницы Premier Palace. Он переехал в Украину в конце 2016 года и принял украинское гражданство. Вороненков был одним из свидетелей по делу о государственной измене Виктора Януковича.

25 октября 2019 в Харькове в перестрелке был убит один из свидетелей по делу Вороненкова - Владимир Борох. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также