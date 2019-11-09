Дубилет попросил предоставить ему госохрану
Дубилет попросил предоставить ему госохрану
Зеленский уволил Бухарева с должности первого замглавы СБУ и назначил вместо него Нескоромного
Зеленский уволил Бухарева с должности первого замглавы СБУ и назначил вместо него Нескоромного
Три батоги для посередника. Команда Володимира Зеленського планує влаштувати зачистку медіапростору
Три батоги для посередника. Команда Володимира Зеленського планує влаштувати зачистку медіапростору
Большинство жителей ОРДЛО назвали войну на Донбассе внутренним украинским конфликтом
Большинство жителей ОРДЛО назвали войну на Донбассе внутренним украинским конфликтом
Фанаты клуба Реброва с нацистской символикой напали на болельщиков московского ЦСКА
Фанаты клуба Реброва с нацистской символикой напали на болельщиков московского ЦСКА
Зеркаль о решении суда ООН: "Россия впервые будет отвечать за нарушение международного права"
Зеркаль о решении суда ООН: "Россия впервые будет отвечать за нарушение международного права"
Пятимесячная карьера Бухарева при Зеленском закончилась увольнением с военной службы
Пятимесячная карьера Бухарева при Зеленском закончилась увольнением с военной службы
"Схемы" рассказали о тайном визите первого помощника Зеленского к Коломойскому
"Схемы" рассказали о тайном визите первого помощника Зеленского к Коломойскому
Александрийский патриарх Феодор II признал ПЦУ (обновлено)
Александрийский патриарх Феодор II признал ПЦУ (обновлено)
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Жительница Киевской области пыталась заказать убийство любовницы мужа за $10 тыс.

Женщину задержали во время передачи денег исполнителю.

Фото: npu.gov.ua

Сотрудники Главного следственного управления Национальной полиции задержали жительницу Киевской области по подозрению в заказе убийства другой женщины - любовницы мужа.

Об этом говорится на сайте Национальной полиции.

За убийство она была готова заплатить 10 тысяч долларов.

Женщину задержали во время передачи предполагаемому исполнителю второй части суммы в размере около 6 тысяч долларов.

Фото: npu.gov.ua

По данному факту ведется расследование по ч.1 ст.14, п.11 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса - подготовка к убийству.

Женщине может грозить до 15 лет лишения свободы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также