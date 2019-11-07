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Находящийся в розыске россиянин сбежал по дороге из аэропорта "Борисполь" в изолятор

Полицейские просят помочь найти беглеца.

Фото: kv.npu.gov.ua

Сотрудники полиции упустили 51-летнего гражданина России, который находится в международном розыске за совершение ряда преступлений, после того как он был задержан в аэропорту "Борисполь".

Об этом говорится на сайте главного управления Нацполиции в Киевской области.

Мужчину задержали пограничники вместе сотрудниками Департамента международного полицейского сотрудничества.

На него составили протокол о задержании по ст.208 Уголовного процессуального кодекса и отправили в изолятор временного содержания до принятия решения судом. Но во время доставки в ИВС россиянин сбежал.

Полицейские просят помочь найти сбежавшего. Его приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, выбритые виски, короткие русые волосы в форме продольной полосы, короткая борода черного цвета. Был одет в спортивный костюм черного цвета и коричневую куртку.

Напомним, в августе в аэропорту "Борисполь" во время экстрадиции от сотрудников Службы безопасности Украины сбежал гражданин Израиля Амос Дов Сильвер. Его нашли через день в Умани и со второй попытки отправили на родину.

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