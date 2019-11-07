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Япония отказала в визе родившейся в Крыму саксофонистке из-за российского паспорта

В разъяснили, что не могут давать визу украинцам, «которым насильно поменяли паспорт на русский».

Япония отказала в визе родившейся в Крыму саксофонистке из-за российского паспорта

Власти Японии запретили въезд в страну саксофонистке, уроженке Крыма Веронике Кожухаровой из-за ее российского паспорта.

Об этом сообщил ее коллега, российский арфист и композитор Александр Болдачев, с которым артистка должна была выступить в Японии.

По словам Болдачева, японское посольство в Москве настаивает, чтобы Кожухарова получала визу в Киеве как гражданка Украины, поскольку Япония не признает аннексию Крыма Россией, передает Крым.Реалии.

Музыкант также заявил, что в диппредставительстве Японии ему разъяснили, что не могут давать визу украинцам, «которым насильно поменяли паспорт на русский».

Российский сенатор из Крыма Сергей Цеков в комментарии российским СМИ заявил, что отказ в японской визе саксофонистке Веронике Кожухаровой является "прямым нарушением прав человека".

Ранее Депутат Госдумы России, бывший российский прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что ей отказали в выдаче визы для поездки в Японию.

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