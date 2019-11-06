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Украина вынесет на Генассамблею ООН обновленной проект резолюции по Крыму, - МИД

Цель документа - заставить РФ вывести вооруженные силы из Крыма и прекратить оккупацию.

Украина вынесет на Генассамблею ООН обновленной проект резолюции по Крыму, - МИД
Фото: mfa.gov.ua

Украинское представительство в ООН планирует вынести на рассмотрение Генассамблеи обновленный проект резолюции "Проблема милитаризации АР Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей".

Главной целью проекта является заставить РФ вывести все свои вооруженные силы из Крыма и завершить его временную оккупацию. Об этом 6 ноября на брифинге в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок, информирует пресс-центр МИД.

Божок проинформировал делегации стран-членов ООН о текущей ситуации в оккупированном Крыму в контексте прогрессирующей милитаризации Российской Федерацией полуострова и прилегающих морских территорий.

Особое внимание было уделено проблеме восстановления государством-оккупантом ядерной инфраструктуры в Крыму и развертывания средств и систем, способных переносить ядерное оружие, что нарушает заявленный ранее Украиной безъядерный статус. Отмечено, что игнорирование данной проблемы может иметь далеко идущие негативные последствия как на региональном, так и на глобальном уровне.

Напомним, в октябре ООН признала нарушение Россией Женевских конвенций по Крыму.

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