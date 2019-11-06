Именно на плацу этого лицея впервые прозвучало новое военное приветствие "Слава Украине! - Героям слава!"

Пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко начал поездку на восток со встречи с воспитанниками военного лицея в городе Кременная Луганской области.

Об этом Петр Порошенко написал в Facebook.

"Это учебное заведение имеет непростую историю. В августе 2014 года его территория была захвачена террористами, а учебно-материальная база полностью разграблена. Но войне не удалось уничтожить лицей, и уже в ноябре он был перемещен на подконтрольную Украине территорию - в город Кременная Луганской области. 1 сентября 2015 здесь начался новый учебный год. Тогда же, в октябре 2015, я встретился с 56 воспитанниками Военного лицея, которые открыли новую страницу его истории", - отметил Порошенко.

Порошенко также отметил, что именно на плацу лицея в Кременной впервые прозвучало новое военное приветствие "Слава Украине! - Героям слава!", после чего президент инициировал законодательное закрепление нового официального приветствия. Это решение поддержал украинский парламент, и новое приветствие внесли в военные уставы.

Политик выразил уверенность, что юноши, которые выбрали для себя героический и ответственный путь служения Украине, станут достойными защитниками родной земли.

Вместе с Порошенко лицей посетили легендарный генерал-лейтенант Михаил Забродский и сопредседатель "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.