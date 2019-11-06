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Гончарук заявил, что в бюджете 2020 хватит средств на "государство в смартфоне"

По его словам, не обязательно, чтобы в бюджете была строка "государство в смартфоне".

Гончарук заявил, что в бюджете 2020 хватит средств на "государство в смартфоне"
Фото: kmu.gov.ua

Правительство предусмотрело в проект госбюджета на 2020 год достаточно средств для финансирования «государства в смартфоне». Об этом сообщил премьер Алексей Гончарук во время брифинга по итогам заседания Кабинета министров, передает «Громадське».

«Поверьте, средств, заложенных в бюджете, хватит на то, чтобы государство в смартфоне появилась уже в следующем году. Я вам больше скажу: отдельные его элементы появятся уже в этом году», - отметил премьер.

Он заявил, что не обязательно, чтобы в бюджете была строка «государство в смартфоне».

«У каждого министерства есть расходы, которые предусматривают информатизацию и цифровизацию. Кроме того, у нас есть отдельный бюджет соответствующего министерства», - добавил Гончарук.

Напомним, ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что В госбюджете-2020 не заложили средств на "государство в смартфоне". Ранее сообщалось, что Эстония поможет Украине создать "государство в смартфоне".

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