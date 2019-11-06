В ГПУ начали служебную проверку из-за возможной пропажи материалов по Майдану

Информацию также проверяют в Государственном бюро расследований.

Генеральная прокуратура 5 ноября начала служебное расследование по факту возможной пропажи материалов, которые касаются убийств на Майдане.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

"По согласованию с генеральным прокурором приказом руководителя Генеральной инспекции от 5 ноября 2019 года начато служебное расследование с целью проверки обстоятельств возможной потери отдельных материалов уголовного производства по расследованию убийств, совершенных 18-20 февраля 2014 года. Соответствующая информация была распространена средствами массовой информации", - говорится на сайте ГПУ.

Также создана инвентаризационная комиссия, которую возглавил заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак. С 11 ноября она начнет инвентаризацию материалов уголовных производств и других материальных носителей о преступлениях, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Напомним, что 4 ноября бывший заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов в своем телеграм-канале заявил, что бывший начальник Управления специальных расследований Сергей Горбатюк "украл два тома оригиналов уголовного производства, касающихся расстрелов сотрудников милиции".

Материалы дела оказались у Портнова, который передал их в Государственное бюро расследований.

Сам Горбатюк в комментарии "Украинской правде" сказал, что его экс-подчиненный Николай Николаев вместе с Портновым могли похитить эти материалы, чтобы обвинить его в преступлении.