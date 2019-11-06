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​В "Слуге народа" не стали опровергать переписку Тищенко с пранкером

Ее подлинность установят правоохранители.

​В "Слуге народа" не стали опровергать переписку Тищенко с пранкером
Николай Тищенко
Фото: facebook/Слуга Народу

Депутатка от "Слуги народа" Ирина Верещук не стала опровергать подлинность переписки своего однопартийца Николая Тищенко с пранкером, отметив, что аутентичность должны установить правоохранительные органы.

Об этом Верещук заявила в комментарии журналистам, передает LB.ua.

"Нет, мы ничего не опровергаем. Мы говорим, что это должно быть предметом анализа правоохранительных органов. Была ли это настоящая переписка, можно установить определенными действиями. Играть в полиграф мы не будем, Ситуация слишком серьезная, чтобы по своему усмотрению давать ей оценку" , - сказала она.

Напомним, до недавнего времени о пранкере Джокере не было известно ничего. В украинском медиапространстве он появился 30 октября 2019 года благодаря сайту Страна.ua, который опубликовал телефонную переписку депутата Богдана Яременко и некоего лица, которого сайт называет "украинский пранкером, известным под ником Джокер".

31 октября в сети Telegram появился канал пранкера Джокера. За последующие дни в нем была опубликована переписка с нардепами от "Слуги народа" Михаилом Радуцким и Николаем Тищенко - ее также вели якобы от имени генпрокурора Руслана Рябошапки.

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