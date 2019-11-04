КИУ назвал фракции - лидеры по посещаемости Рады в октябре

Комитет избирателей Украины проанализировал посещения фракциями Верховной Рады в октябре. Так, в среднем на заседаниях присутствовали 378 народных депутатов, или 89% от текущего состава парламента.

Об этом сообщила пресс-служба КИУ в фейсбуке.

Самые высокие показатели посещаемости у "Слуг народа" (92%), "Европейской солидарности" (87%) и "Голоса" (86%).

Низкие показатели у фракций "Оппозиционная платформа За жизнь" - 80% и ВО "Батькивщина" - 79%.

"В целом показатели посещения остаются высокими, однако они несколько ухудшились по сравнению с предыдущим месяцем. В частности, несколько ухудшилась динамика посещения у ВО «Батькивщина» (9% посещаемости), «Голоса» (8%), «ОПЗЖ» (-5%) и «Слуги Народа» (-2%). У «Европейской солидарности» показатели посещаемости остались прежними, то есть, процент депутатов, которые посещали заседанияв сентябре и октябре не изменился", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Всего в октябре было проведено 16 пленарных заседаний.

Напомним, 30 октября вступил в силу Закон №196-IX, который предусматривает введение штрафов для депутатов, которые систематически не голосуют в Раде и не посещают заседания комитетов.

Ранее КИУ назвал депутатов от "Слуги Народа", которые больше всех пропустили голосований.