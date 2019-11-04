Зеленский подписал закон о судебной реформе

Закон вернули в парламент с подписью президента.

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №1008 о судебной реформе. На сайте Верховной Рады говорится, что сегодня, 4 ноября, закон вернули с подписью главы государства.

Закон предлагает ввести новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, полномочия предыдущего состава ВККС прекращаются. Назначение на должности двенадцати членов комиссии будет осуществляться Высшим советом правосудия (ВСП) по результатам конкурса.

ВСП должен образовать конкурсную комиссию, в состав которой войдут три человека, избранные Советом судей из числа ее членов, и три человека из числа международных экспертов, предложенных международными организациями, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Закон также предусматривает сокращение судей Верховного Суда с 200 до 100.

Напомним, что 16 октября народные депутаты приняли законопроект во втором чтении.

Пленум Верховного Суда выступил против и просил президента ветировать законопроект №1008 о деятельности органов судейского управления, усмотрев в нем риски не только для Верховного Суда, но и всей судебной власти. Высший совет правосудия тоже считает, что отдельные положения законопроекта вызывают предостережения и ставят под сомнение гарантии независимости судебной ветви власти.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила обеспокоенность по поводу проекта закона №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления".

Представительство ЕС в Украине и Посольство Канады в Украине направили в Офис Президента совместное письмо, в котором высказали свою позицию касательно законопроекта №1008 «О внесении изменений в некоторые законы Украины касательно деятельности органов судейского самоуправления».

Комитет Министров Совета Европы рассмотрит вопрос украинской судебной реформы в декабря этого года.