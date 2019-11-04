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Съезд партии "Слуга народа" пройдёт 10 ноября в КВЦ "Парковый"

В программе, среди прочего - отчёт за последний год работы, кадровые вопросы и выборы в ОТГ.

Съезд партии "Слуга народа" пройдёт 10 ноября в КВЦ "Парковый"
Фото: Анна Стешенко

Съезд партии "Слуга народа" пройдёт в воскресенье, 10 ноября, в конгрессно-выставочном центре "Парковый".

Об этом LB.ua рассказал источник в партии.

По его словам, в программе съезда - отчёт за последний год работы, кадровые вопросы, создание рабочей группы по внесению изменений в статут партии, выборы в объединенных территориальных громадах (ОТГ) 22 и 29 декабря.

Также на съезде ожидается выступления "руководства страны и Верховной Рады".

Напомним, ранее сообщалось, что "Слуга народа" проведёт съезд 9 или 10 ноября для избрания нового главы партии.

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