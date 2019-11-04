Съезд партии "Слуга народа" пройдёт 10 ноября в КВЦ "Парковый"

Съезд партии "Слуга народа" пройдёт в воскресенье, 10 ноября, в конгрессно-выставочном центре "Парковый".
Об этом LB.ua рассказал источник в партии.
По его словам, в программе съезда - отчёт за последний год работы, кадровые вопросы, создание рабочей группы по внесению изменений в статут партии, выборы в объединенных территориальных громадах (ОТГ) 22 и 29 декабря.
Также на съезде ожидается выступления "руководства страны и Верховной Рады".
Напомним, ранее сообщалось, что "Слуга народа" проведёт съезд 9 или 10 ноября для избрания нового главы партии.