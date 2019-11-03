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"Украина будет членом НАТО", - Столтенберг

"Но нужно сконцентрироваться на реформах".

"Украина будет членом НАТО", - Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг убежден, что Украина будет членом НАТО.

Об этом генсек НАТО заявил в интервью ТСН.

"Украина будет членом НАТО. Об этом союзники заявляли несколько раз. Но нужно сконцентрироваться на реформах. Это хорошо для Украины независимо от членства в НАТО, но это продвинет вас ближе к членству в НАТО", - сказал Столтенберг.

На вопрос, не оставит ли альянс Украину "серой зоной" между Россией и Европой, генсек НАТО ответил, что Украина - это партнер.

Кроме того, Столтенберг заявил, что хоть Украина и не является полноценным членом НАТО, альянс остается сторонником сильного и мощного сотрудничества со страной.

Напомним, Столтенберг и Североатлантический совет НАТО 30 октября посетили Одессу. Генсек выступил перед курсантами в Одесской морской академии.

31 октября Столтенберг в Киеве выступил в Верховной Раде и провел заседание Комиссии Украина-НАТО.

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Источник: "Українські новини"
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