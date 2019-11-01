​​В случае открытой агрессии России НАТО не сможет напрямую поддержать Украину, но поможет подготовиться, - Кулеба

Если бы Украина была членом Альянса, была задействована ст. 5 - о коллективной обороне.

Украина не может рассчитывать напрямую поддержку НАТО в случае открытой агрессии России, но Альянс делает все возможное, чтобы как можно быстрее подготовить Украину к вероятной атаке.

Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, передает "Укринформ".

"Если бы Украина была членом НАТО, тогда бы была задействована ст. 5 - о коллективной обороне, и НАТО должно было бы всеми средствами защищать Украину как одного из союзников. Собственно, к этому мы стратегически стремимся, когда говорим о членстве в НАТО. Но поскольку мы пока не являемся членами НАТО, то речь идет только о том, какую помощь может оказать Альянс для укрепления сектора безопасности и обороны Украины. И в этом плане у нас есть абсолютное согласованное видение с нашими партнерами", - подчеркнул Кулеба.

Он напомнил, что из всех международных партнеров НАТО максимально решительно и четко квалифицирует действия РФ и в Крыму, и на востоке Украины - как агрессию.

Кулеба также рассказал, что во время визита в офис Североатлантического совета украинская делегация презентовала пять стратегических направлений, на которых Украина хочет сосредоточиться в дальнейшем сотрудничестве. Главное - чтобы НАТО помогло как можно лучше подготовиться к возможной атаке.

"Цель сейчас очень проста - поскольку вы не можете, условно говоря, за нас воевать, то помогите нам как можно лучше самим подготовиться к возможной атаке", - пояснил он.

Напомним, экс-министр иностранных дел Павел Климкин ранее заявил, что "абсолютно уверен" в военном ударе России по югу Украины.

Бывший посол США Валерий Чалый отмечал, что в 2020 году Россия будет полностью готова к наступательной операции против Украины.