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ГПУ завела дело на нардепа из "ЕС" за обсуждение вариантов гибели Зеленского (обновлено)

Производство будет расследовать ГБР.

ГПУ завела дело на нардепа из "ЕС" за обсуждение вариантов гибели Зеленского (обновлено)
Фото: София Федина и Маруся Зверобой

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту высказываний депутата Верховной Рады Софии Федины из "Европейской солидарности" и волонтера Маруси Зверобой в адрес президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в сообщении депутата Рады от фракции "Слуга народа" Александра Качуры в фейсбуке.

"Передайте кто-то Зверобой и Федине номер уголовного производства, по их призывам к убийству человека и свержения государственной власти", - написал он.

Также Качура добавил фото с номером уголовного производства - 42019000000002276.

Обновление 14:55. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка в комментарии журналистам подтвердил эту информацию. Уголовное производство находится в руках Государственного бюро расследований.

"Не только он [Качура] обращался, много депутатов обращались по этому поводу. Но производство, по-моему, было открыто еще в понедельник. Там очевидные признаки преступления, и по этим признакам было открыто производство", - сказал Рябошапка.

Напомним, 26 октября София Федина вместе с волонтером Марусей Зверобой записала видео, на котором они обсуждают варианты гибели президента Украины Владимира Зеленского, который перед этим отправился на Донбасс.

"Мы с Марусей шли и говорили, что товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", - говорит на этом видео Федина. - "Мне бы очень хотелось, чтобы во время его пребывания там немного «накрыли»".

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