ГПУ завела дело на нардепа из "ЕС" за обсуждение вариантов гибели Зеленского (обновлено)

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту высказываний депутата Верховной Рады Софии Федины из "Европейской солидарности" и волонтера Маруси Зверобой в адрес президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в сообщении депутата Рады от фракции "Слуга народа" Александра Качуры в фейсбуке.

"Передайте кто-то Зверобой и Федине номер уголовного производства, по их призывам к убийству человека и свержения государственной власти", - написал он.

Также Качура добавил фото с номером уголовного производства - 42019000000002276.

Обновление 14:55. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка в комментарии журналистам подтвердил эту информацию. Уголовное производство находится в руках Государственного бюро расследований.

"Не только он [Качура] обращался, много депутатов обращались по этому поводу. Но производство, по-моему, было открыто еще в понедельник. Там очевидные признаки преступления, и по этим признакам было открыто производство", - сказал Рябошапка.

Напомним, 26 октября София Федина вместе с волонтером Марусей Зверобой записала видео, на котором они обсуждают варианты гибели президента Украины Владимира Зеленского, который перед этим отправился на Донбасс.

"Мы с Марусей шли и говорили, что товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", - говорит на этом видео Федина. - "Мне бы очень хотелось, чтобы во время его пребывания там немного «накрыли»".