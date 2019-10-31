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Еще один уволенный Рябошапкой заместитель подал в суд

Столярчук считает свое увольнение незаконным.

Еще один уволенный Рябошапкой заместитель подал в суд
Юрій Столярчук
Фото: podrobnosti.ua

Бывший заместитель генерального прокурора Юрий Столярчук, которого Руслан Рябошапка уволил месяц назад, подал иск в Окружной административный суд Киева.

Об этом говорится на сайте суда.

Столярчук просит суд признать противоправным и отменить приказ генпрокурора от 25 сентября 2019 года об увольнении его с должности заместителя генпрокурора и восстановить его на этой должности.

На данный момент судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Раньше такой же иск подал бывший заместитель генпрокурора Сергей Кизь. Его со Столярчуком уволили в один день.

Напомним, что Столярчук был заместителем при трех генпрокурорах - Викторе Шокине, Юрие Луценко и Руслана Рябошапки. До этого он занимал должность первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры.

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