НАТО никогда не признает аннексию Крыма, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс никогда не признает незаконную аннексию Крыма РФ. Об этом он сказал на сегодняшнем заседании Комиссии Украина - НАТО в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, мы никогда не признаем нелегальную аннексию Крыма со стороны России. Мы осуждаем агрессивные действия России в Черноморском регионе", - сказал Столтенберг.

Напомним, на этом же заседании Столтенберг заявлял, что Украине необходимы реформы на пути к членству в НАТО. При этом он добавил, что НАТО поддерживает Украину политически и практически, помогая укрепить оборонные институты и Вооруженные силы нашей страны.