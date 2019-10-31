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Член Высшего совета правосудия Фомин ушел в отставку

Член Высшего совета правосудия Фомин ушел в отставку
Фото: Макс Левин

Член Высшего совета правосудия Игорь Фомин ушел в отставку.

Об этом сообщил пресс-центр судебной власти Украины.

Фомин написал заявление об отставке по собственному желанию 28 октября, а 31 октября ВСП удовлетворил эту просьбу.

Обстоятельств, которые бы свидетельствовали о постороннем влиянии на члена ВСП не установлены, отметил во время заседания председатель ВСП Андрей Овсиенко.

Адвокат Игорь Фомин был избран членом Высшего совета правосудия всеукраинской конференцией прокуроров в декабре 2018 года. Вступил в должность в апреле 2019 года.

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