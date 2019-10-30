​Фракция "Слуга народа" впервые заблокировала трибуну Рады
​Фракция "Слуга народа" впервые заблокировала трибуну Рады
Рада сняла с рассмотрения законопроект Ляшко "Покупай украинское, плати украинцам"
Рада сняла с рассмотрения законопроект Ляшко "Покупай украинское, плати украинцам"
В Золотом началось разведение войск (обновлено)
В Золотом началось разведение войск (обновлено)
В Раде произошла потасовка из-за отказа создать следственную комиссию по событиям 2 мая в Одессе
В Раде произошла потасовка из-за отказа создать следственную комиссию по событиям 2 мая в Одессе
Боец ММА после завершения боя, пребывая в состоянии грогги, решил провести прием против рефери
Боец ММА после завершения боя, пребывая в состоянии грогги, решил провести прием против рефери
Рада ввела штраф за перевозку детей без автокресла
Рада ввела штраф за перевозку детей без автокресла
Зеленский на фракции ругал депутатов за плохую дисциплину, - источник
Зеленский на фракции ругал депутатов за плохую дисциплину, - источник
Сергей Сивохо: «Есть люди, которые находясь там (в ОРДЛО), готовы идти на выборы от «Слуги народа»
Сергей Сивохо: «Есть люди, которые находясь там (в ОРДЛО), готовы идти на выборы от «Слуги народа»
В Днепропетровской области из скорой помощи на ходу выпал пациент
В Днепропетровской области из скорой помощи на ходу выпал пациент
ГлавнаяПолитика

Подготовка одного судьи составляет более ста тысяч гривен

За два года Школа судей подготовила 665 кандидатов на должности судей.

Подготовка одного судьи составляет более ста тысяч гривен
Фото: Макс Требухов

Подготовка одного судьи в Национальной школе судей составляет 113 тыс 974 гривны. Об этом заявил в интервью LB.ua ректор школи Николай Онищук.

По его словам, в 2017-2019 годах Школа судей подготовила 665 кандидатов на должности судей.

"Кадровый голод в судебной системе вряд ли будет быстро преодолен. Поскольку сама подготовка кандидата на должность судьи для назначения впервые составляет не менее девяти месяцев, затем он должен пройти конкурсные процедуры, проверки, то есть весь период до назначения составит не менее полутора лет и это оптимистичный вариант", - отметил он.

Онищук также отметил, что каждый кандидат в судьи получает стипендию в размере около семи тысяч гривен.

"Стипендию получают все кандидаты на должности судей. Кто-то может быть лишен ее в случае грубых нарушений во время обучения или по собственной инициативе", - сказал он, добавив, что будет предлагать изменения в законодательство, чтобы стипендия кандидатам в судьи исчислялась в процентах к средней заработной платы судей местных судов или работников аппарата. И составляла около 11-13 тыс грн. на сегодня.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также