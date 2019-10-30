Регламентный комитет поддержал снятие неприкосновенности с нардепа Дубневича

Регламентный комитет Верховной Рады поддержал снятие неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича от группы "За будущее".

Об этом сообщает hromadske.

Так, все 11 членов комитета поддержали представление генпрокурора на предоставление согласия на привлечение к ответственности Дубневича и предоставление согласия на его задержание. Также комитет дал согласие на избрание депутату меры пресечения, но это решение поддержали 9 из 11 парламентариев.

Сам Дубневич присутствовал на заседании комитета, он отрицал все обвинения. В частности депутат заявил, что на опубликованных следствием телефонных разговорах речь идет о каком-то "Славе", а не говорится "Ярослав Дубневич". Он также заявил, что его преследование политическое.

В то же время генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что доказательств достаточно и факт нанесенного ущерба государству является основанием для начала уголовного процесса.

Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отметил, что окончательное решение должен вынести суд, однако 31 октября в Верховную Раду он готов идти уже с документами для уголовного дела.

Дубневичу хотят предъявить подозрение по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса в рамках дела, которое расследовало Национальное антикоррупционное бюро.

Ему вменяют нанесение убытко в размере 93,277 млн гривен.

Следствие считает, что Дубневич, находясь на посту председателя комитета Рады по вопросам транспорта, был осведомлен о финансовом состоянии ОАО "Укрзализныця" и имел влияние на учредителей и должностных лиц предприятия, которое является единственным производителем стрелочных переводов, рамных рельсов, крестовин и комплектов раздельного скрепления.

Доказательства свидетельствуют о том, что указанное лицо с сообщниками изучило и проанализировало спрос и цены на рынке стрелочных переводов и приняло решение завладеть средствами филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця".

В частности, следствие считает, что средства были получены контролируемыми депутатом и его сообщниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции.

Ярослав Дубневич стал первым депутатом 9 созыва, с которого хотят снять неприкосновенность для привлечения к уголовной ответственности.