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ГПУ попросила Раду снять иммунитет с нардепа Дубневича

Депутату вменяют нанесение убытков "Укрзализныце".

ГПУ попросила Раду снять иммунитет с нардепа Дубневича
Фото: www.segodnya.ua

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 17 октября направил в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата Ярослава Дубневича из группы "За будущее".

Об этом говорится на сайте ГПУ.

Дубневичу хотят предъявить подозрение по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса в рамках дела, которое расследовало Национальное антикоррупционное бюро.

Ему вменяют нанесение убытко в размере 93,277 млн гривен.

Следствие считает, что Дубневич, находясь на посту председателя комитета Рады по вопросам транспорта, был осведомлен о финансовом состоянии ОАО "Укрзализныця" и имел влияние на учредителей и должностных лиц предприятия, которое является единственным производителем стрелочных переводов, рамных рельсов, крестовин и комплектов раздельного скрепления.

Доказательства свидетельствуют о том, что указанное лицо с сообщниками изучило и проанализировало спрос и цены на рынке стрелочных переводов и приняло решение завладеть средствами филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця".

В частности, следствие считает, что средства были получены контролируемыми депутатом и его сообщниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции.

Ярослав Дубневич стал первым депутатом 9 созыва, с которого хотят снять неприкосновенность для привлечения к уголовной ответственности.

Напомним, что его брат Богдан Дубневич не прошел в Верховную Раду, проиграв выборы кандидату от "Голоса".

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