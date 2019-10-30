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​Киев рассчитывает на твердую позицию ЕС в вопросе распространения Третьего энергопакета на "Северный поток-2", - МИД

"Проект несет реальные угрозы безопасности региону Балтийского моря, а также вызовы энерглбезопасности Украины и других стран Восточной Европы".

​Киев рассчитывает на твердую позицию ЕС в вопросе распространения Третьего энергопакета на "Северный поток-2", - МИД
Спикер МИД Украины Екатерина Зеленко

Министерству иностранных дел Украины известно о решении властей Дании разрешить строительство газопровода "Северный поток-2", и Киев рассчитывают на твердую позицию Евросоюза в вопросе полного распространения обновленных правил Третьего энергетического пакета на этот проект.

Об этом заявила спикер МИДа Катерина Зеленко, передает "Интерфакс-Украина".

"МИД известно о предоставлении органами власти Дании разрешения на проведение работ по строительству "Северного потока-2". Позиция Министерства остается неизменной - проект несет реальные угрозы безопасности региону Балтийского моря, а также вызовы энергетической безопасности Украины и других государств Восточной Европы", - сказала Зеленко.

По ее словам, в украинском МИДе ведомстве убеждены, что сам факт того, что рассмотрение этого вопроса вызвало столько дискуссий в датском обществе, является подтверждением этих опасностей.

Зеленко  подчеркнула, что введение "Северного потока-2" в эксплуатацию позволит еще больше усилить доминирующие позиции российского "Газпрома" на европейском энергетическом рынке.

"В этом контексте, украинская сторона рассчитывает на твердую позицию ЕС в вопросе полного распространения обновленных правил Третьего энергетического пакета на проект "Северный поток-2", - подчеркнула спикер МИДа.

Напомним, 30 октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне страны. Магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм. Регулятор выбирал между двумя маршрутами - протяженностью соответственно 147 км и 164 км. В итоге ДЭА выбрало самый короткий.

Еврокомиссия еще в 2017 году официально утвердила предложение распространить правила Третьего энергопакета на газопровод "Северный поток-2", который строит Россия.

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