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Евросоюз официально отсрочил Brexit

Предоставленная отсрочка может быть последней.

Евросоюз официально отсрочил Brexit
Фото: pixabay.org

Европейский Союз официально одобрил отсрочку выхода Великобритании из ЕС на три месяца, до 31 января 2020 года.

Об этом сообщил президент Европейского совета Дональд Туск.

"Моим британским друзьям: 27 стран ЕС официально одобрили отсрочку. Возможно, это последняя отсрочка. Пожалуйста, используйте это время с пользой. Я также хочу попрощаться с вами, поскольку моя миссия здесь заканчивается. Я буду держать кулаки за вас", - написал Туск в Twitter.

Ранее британская оппозиция согласилась на досрочные выборы, которые премьер-министр Борис Джонсон предлагает провести их 12 декабря.

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