Евросоюз официально отсрочил Brexit

Европейский Союз официально одобрил отсрочку выхода Великобритании из ЕС на три месяца, до 31 января 2020 года.

Об этом сообщил президент Европейского совета Дональд Туск.

"Моим британским друзьям: 27 стран ЕС официально одобрили отсрочку. Возможно, это последняя отсрочка. Пожалуйста, используйте это время с пользой. Я также хочу попрощаться с вами, поскольку моя миссия здесь заканчивается. Я буду держать кулаки за вас", - написал Туск в Twitter.

Ранее британская оппозиция согласилась на досрочные выборы, которые премьер-министр Борис Джонсон предлагает провести их 12 декабря.