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​Трамп объявил о ликвидации вероятного преемника главаря ИГИЛ

Претендент на пост лидера "Исламского государства" убит американскими войсками.

​Трамп объявил о ликвидации вероятного преемника главаря ИГИЛ
Фото: EPA/UPG

Президент США объявил о ликвидации человека, который мог стать новым главарем "Исламского государства" после смерти Абу Бакра аль-Багдади.

"Только что поступило подтверждение, что первый в очереди на замену Абу Бакру аль-Багдади был ликвидирован американскими военными. Скорее всего, он получил бы высшую должность - теперь он тоже мертв", – говорится в твиттере Трампа.

О смерти самого аль-Багдади президент США сообщил 27 октября.

"Багдади был больным и безнравственным человеком. Он был убит жестоким образом: он убегал как трус. Он умер как собака, как трус. Мир стал значительно безопаснее", – заявил тогда Трамп.

Был ли претендент на пост лидера "ИГИЛ" убит вместе с Абу Бакром или операция против него была проведена отдельно – пока неизвестно.

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