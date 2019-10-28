Президент США Дональд Трамп случайно назвал Владимира Зеленского "новым российским президентом".
Это произошло, когда американский президент перед отлетом в Чикаго общался с журналистами на авиабазе возле Вашингтона. Стенограмма брифинга обнародована на сайте Белого дома.
trump’s Freudian slip—calls Ukrainian President. Russian. #MorningJoe pic.twitter.com/47nHGu9Qf5— Barry Thomas Goldberg (@barrytgoldberg) October 28, 2019
"Итак, в двух словах, разоблачитель сделал ложное сообщение о разговоре. Теперь они не хотят говорить о разоблачителе, потому что не думали, что я собираюсь обнародовать тот разговор... И более того, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, сделал свое заявление. Там ничего не было. На него не оказывалось давление. Ничего", - сказал Трамп.
Перед этим он несколько раз назвал Зеленского правильно - президентом Украины.
Напомним, что из-за телефонного разговора с Зеленским Трампу может грозить импичмент.
Демократы из Палаты представителей осенью 2019 года начали процедуру импичмента, узнав, что Трамп в ходе летнего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским оказывал давление на собеседника, стремясь вынудить его провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Демократы полагают, что Трамп злоупотребил полномочиями, пытаясь создать проблемы своему политическому сопернику.