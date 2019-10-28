Президент США в очередной раз отверг подозрения в давлении на Украину.

Президент США Дональд Трамп случайно назвал Владимира Зеленского "новым российским президентом".

Это произошло, когда американский президент перед отлетом в Чикаго общался с журналистами на авиабазе возле Вашингтона. Стенограмма брифинга обнародована на сайте Белого дома.

"Итак, в двух словах, разоблачитель сделал ложное сообщение о разговоре. Теперь они не хотят говорить о разоблачителе, потому что не думали, что я собираюсь обнародовать тот разговор... И более того, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, сделал свое заявление. Там ничего не было. На него не оказывалось давление. Ничего", - сказал Трамп.

Перед этим он несколько раз назвал Зеленского правильно - президентом Украины.

Напомним, что из-за телефонного разговора с Зеленским Трампу может грозить импичмент.

Демократы из Палаты представителей осенью 2019 года начали процедуру импичмента, узнав, что Трамп в ходе летнего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским оказывал давление на собеседника, стремясь вынудить его провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Демократы полагают, что Трамп злоупотребил полномочиями, пытаясь создать проблемы своему политическому сопернику.