Кабмин проведет выездное заседание в Мариуполе

Кабинет министров вечером в понедельник проведет выездное заседание в Мариуполе. Завтра в этом городе состоится крупный инвестиционный форум RE: think.

О заседании сообщила в фейсбуке министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаны Коляды.

"Были с премьером в Николаевке Волновахского района вблизи линии разграничения. Самый больной вопрос - невозможность использовать сотни гектаров земли. Первая проблема: часть земель заминирована, на другой части построены фортификационные сооружения, еще часть в серой зоне. Люди продолжают платить за эти земли налоги.

Также людей волнуют вопросы диагностики туберкулеза, медицинского обеспечения, а именно нехватки педиатров, семейных врачей. Остро стоит вопрос дорог, а именно проблемы сообщения между небольшими деревнями, хуторами с районным центром. Аккумулируем проблематику. Думаю, первые задания Алексей Гончарук поставит уже на вечернем заседании правительства в Мариуполе", - написала Коляда.

Напомним, что при предыдущем премьере Владимире Гройсмане правительство заседало обычно раз в неделю по средам. При Гончаруке Кабмин начал проводить заседания не только по средам, но и в другие дни, в том числе в выходные.