​ЦИК начала пересчет голосов на округе, где результаты выборов еще не установлены

В списки избирателей на этих участках было внесено около 12 тыс. человек.

Центральная избирательная комиссия начала повторный подсчет голосов избирателей на 21-м избирательном участке ОИО №198.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИКа в фейсбуке.

Отмечается, что пересчет голосов проводится в режиме непрерывного заседания, которое проводит глава Комиссии Олег Диденко.

"Во время этого заседания Комиссия производит повторный подсчет голосов избирателей на 21 избирательном участке одномандатного избирательного округа №198 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019. В списки избирателей на этих участках было внесено около 12 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что повторный подсчет голосов избирателей осуществляется во исполнение решения суда.

По состоянию на 13:30 ЦИК осуществил повторный подсчет голосов на семи избирательных участках.

Напомним, ЦИК зарегистрировала Сергея Рудика народным депутатом, избранным в ОИО №198 на внеочередных парламентских выборах 21 июля. В августе это решение было отменено соответствующими судебными решениями.

Сейчас результаты выборов в округе №198 не установлены.