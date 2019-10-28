Певица Приходько отсудила 270 тыс. гривен у компании, снимавшей ​предвыборный ролик для Порошенко

Суд признал незаконным использования сценического образа певицы Анастасии Приходько в агитационном ролике бывшего президента Петра Порошенко, который транслировался телеканалом "Украина", и присудил почти 270 тыс. гривен компенсации.

Об этом говорится в материалах суда, передают "Українськi Новини".

Суд установил, что Приходько является автором персонажа, сценического образа с присущим ей внешним видом, характерной манерой говорить, петь, чертами характера и поведения. Отмечается, что в ролике используется фраза: "Мы слушаем украинскую песню и развиваем свое культурное пространство. Украинский - это модно".

Сообщается, что трансляция видео осуществлялась на основании обращения "Медиа про комьюникейшн". При этом Приходько не давала своего согласия на использование ее имени и изображения.

Таким образом, ролик является нарушением авторских прав певицы.

"Учитывая принципы справедливости, добросовестности и разумности, суд счел возможным взыскать с ответчика в пользу истица компенсацию за нарушение авторских прав в размере 268 940,00 гривен", - говорится в материалах суда.

Напомним, в феврале полиция Киева открывала дело за агитацию в детском саду.

Осенью прошлого года Приходько сообщила о завершении сценической карьеры и заявила, что идет в политику. В ноябре 2018 года она в качестве политика пришла на эфир программы "Рандеву" Янины Соколовой и вскоре покинула студию со скандалом, так как не смогла внятно ответить на вопросы журналистки.

Летом прошлого года Приходько заявила о намерении баллотироваться от "Батькивщины" как депутат-мажоритарщик.В сентябре 2019 года Приходько вышла из "Батькивщины" и заявила, что возвращается на сцену.