Порошенко противостоит не отдельный заявитель или правоохранительная структура, а в целом Офис президента Зеленского, - адвокат

"Это не может не отражаться на работе юристов, и мы к этому относимся очень серьезно".

Адвокат Илья Новиков считает, что на совещании в Офисе президента Владимира Зеленского, где обсуждалась задача посадить в тюрьму тех, кто понравится народу, о чем ранее писали СМИ, звучало и имя экс-президента Петра Порошенко. И действия ГБР, по его мнению, свидетельствуют о заинтересованности новой власти достичь этой цели по «делу Порошенко». Об этом адвокат Петра Порошенко заявил в эфире радио «Новое время».

«Меня периодически спрашивают в последнее время, как вы оцениваете информацию о совещании у президента Зеленского, которая была у Сони Кошкиной, что вы об этом думаете. Видимо, это не совсем мое дело ее оценивать с политической точки зрения», - сказал Илья Новиков.

Он добавил, что адвокаты не должны начинать вмешиваться в политику: «Я стараюсь эту линию не пересечь, которая отделяет одно от другого».

«Конечно, мы с коллегами вынуждены очень серьезно относиться к этой информации о том, что такое совещание у президента Зеленского было, и там обсуждалась целесообразность быстрее сажать тех, чье заключение может понравиться народу. И по мнению президента Зеленского, таким человеком является Порошенко», - отметил защитник.

В то же время он подчеркнул, что защитники Петра Порошенко вынуждены к этой информации относиться очень серьезно. «Потому, что она очень хорошо соотносится с высказыванием президента Зеленского о том, что генеральный прокурор Рябошапка «на 100% его человек». Это уже сказал не журналист, это уже сказал сам президент Зеленский», - отметил адвокат.

Кроме того, он добавил: «У нас есть наблюдения и контроль за тем, как ведет себя Государственное бюро расследований в случае с Порошенко и по отношению к Портнову».

«Портнову, надо сказать, очень повезло, он пользуется со стороны ГБР каким-то вниманием и каким-то, я бы даже сказал, вип-сервисом, который обычно не удается получить заявителю, у которого возможно даже не 13 заявлений, а лишь одно, но оно для него важно. Тем не менее он не может добиться от ГБР месяцами ни одного четкого ответа», - отметил Илья Новиков.

В то же время защитник добавил, что Портнов регулярно сообщает о своих инсайдах, о том, что будет делать ГБР по делам против Порошенко.

«Одним словом, ГБР ведет себя так, что это необычно, и похоже на то, что у них есть какая-то мотивация, которая отличается от того, что мы можем от них ожидать», - подчеркнул Илья Новиков.

«Все это очень серьезно. Мы вынуждены исходить из того в качестве рабочей гипотезы, что нам противостоит не отдельно взятый заявитель, не отдельно взятая правоохранительная структура, а нам противостоит в целом администрация. Конечно, это не может не отражаться на работе юристов, и мы к этому относимся очень серьезно», - подчеркнул он.