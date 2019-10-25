Порошенко призывает поддержать обращение к саммиту НАТО о предоставлении Украине ПДЧ

Восстановление территориальной целостности Украины политико-дипломатическим путем - верная и безальтернативная стратегия, но она не изменит агрессивную природу соседней России, поэтому в безопасности мы можем себя чувствовать лишь став членом НАТО. Об этом заявил экс-президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"За пять лет мы сблизились ( с НАТО - ред.) как никогда. Об этом прогрессе единодушно говорили все наши партнеры во время Парламентской ассамблеи НАТО, которая недавно состоялась в Лондоне. И если это так, сказал я им в ответ, то пора предоставить Украине План действий относительно членства. Еще в 2008 году Бухарестский саммит решил, что Украина станет членом НАТО. И хотя тогда нам ПДЧ не предоставили, но его перспективу зафиксировали в финальной резолюции саммита. 11 лет назад нам говорили, что для ПДЧ не время. Потому что у власти тогда не было консолидированной позиции. И в обществе был низкий уровень поддержки. Теперь большинство украинцев - за членство в НАТО. Эта цель зафиксирована в Конституции Украины. Изменения, которые за это время произошли и в Украине, и на континенте, говорят сами за себя", - отметил Порошенко.

По его мнению, первоочередная обязанность президента - поставить на повестку дня вопрос о ПДЧ. А парламент нового созыва имеет возможность продемонстрировать политическую волю по вступлению Украины в Альянс.

"Наша команда подготовила проект заявления Верховной Рады Украины. Предлагаем уполномочить председателя Верховной Рады вместе с президентом и премьер-министром поставить подпись под соответствующим обращением к декабрьскому саммиту НАТО. Оно должно продемонстрировать консолидированную позицию законодательной и исполнительной власти в вопросе евроатлантической интеграции. Призываю коллег по Верховной Раде - и кто во власти, и кто в оппозиции - поддержать наше предложение на следующей неделе.

В чем-чем, а в этом вопросе должны быть единственной украинской командой. И тогда сможем достичь амбициозных целей. Как это было с Соглашением об ассоциации. Как это было с безвизовом. Как это будет с ПДЧ, а впоследствии - и со вступлением в НАТО и Европейский Союз", - резюмировал Порошенко.