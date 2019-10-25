Комитет министров Совета Европы в декабре рассмотрит вопрос украинской судебной реформы

В Киеве состоялся круглый стол с участием представителей ВСП и Совета Европы.

В декабря 2019 года Комитет Министров Совета Европы рассмотрит вопрос украинской судебной реформы.

Об этом сообщил представитель Департамента исполнения решений Европейского суда по правам человека Совета Европы Павел Пушкарь, сообщает "Судебная власть".

23 октября в Киеве состоялся круглый стол "Деятельность Высшего совета правосудия: обеспечение судебной независимости и подотчетности судей" с участием представителей ВСП и Проекта Совета Европы "Поддержка выполнения Украиной решений ЕСПЧ".

Участники круглого стола проанализировали ключевые решения ЕСПЧ о независимости и беспристрастности судебной власти в контексте стандартов Совета Европы.

"Отдельное внимание было уделено прогрессу Украины в исполнении группы решений ЕСПЧ «Куликов и другие против Украины» и «Денисов против Украины». Во время мероприятия дискуссия шла вокруг вопросам обеспечения независимости судей в контексте добропорядочного поведения судей и избежания незаконного влияния на их деятельность", - отмечается в сообщении.

Напомним, Совет Европы в 2017-2018 годах исследовал новые конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, и пришел к выводу, что реформа соответствует стандартам СЕ.