ГПУ назначила уволенного прокурора Донского замначальника управления надзора за делами Майдана

Генеральная прокуратура назначила уволенного ранее прокурора Алексея Донского заместителем начальника управления надзора за делами против активистов Евромайдана.

Об этом сообщил на брифинге замгенпрокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак, передают "Українськi Новини".

Чумак отрицает приостановку расследований дел Майдана после увольнения начальника управления спеццрасследований Сергея Горбатюка. "Зрада" отменяется полностью", - заявил он.

Главный военный прокурор подчеркнул, что создано новое управление надзора за "майдановскими делами". "Заместителем будет Алексей Донской, тот который вместе с Горбатюком проводили расследование по делам Майдана", - спояснил он.

По словам Чумака, Государственное бюро расследований также создаст новый департамент для расследования "майдановских дел", куда перейдут следователи Генпрокуратуры.

Напомним, 21 октября генпрокурор Руслан Рябошапка создал вместо Управления специальных расследований новый департамент, который будет осуществлять только процессуальное руководство по делам Майдана.

С 20 ноября 2019 года Генпрокуратура окончательно теряет функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации.

Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством ГПУ образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.