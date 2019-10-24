Еще два депутата "Слуги народа" пришли на полиграф

Члены финансового комитета Верховной Рады от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк и Олег Марусяк пришли на проверку полиграфом.

Об этом рассказала на брифинге журналистам депутат Василевская-Смаглюк.

Проверку, которую организовали в здании комитета, должен оплатить муж депутата. Ее проводит Жанна Половникова, глава научно-методического совета Всеукраинской ассоциации полиграфологов.

"Завтра вечером будут письменные результаты. А что касается устных, то если я правильно интерпретирую ее слова, она сказала, что денег я не брала, но знаю чуть больше, чем рассказываю", - рассказал Василевская-Смаглюк.

По ее словам, хотела пройти полиграф также депутат Анна Колиснык, но у нее сегодня день рождения и она не придет.

23 октября полиграф прошел народный депутат Александр Дубинский. Также отчитался о прохождении проверки депутат Александр Качура.

Напомним, 18 октября финансовый комитет Верховной Рады "провалили" законопроект №2047-д о ликвидации коррупционных схем во время оценки объектов недвижимости. Он предлагает отменить работу платных электронных площадок, через которые оценщики и нотариусы обязаны подавать отчеты об оценке недвижимости в единую базу. Площадки связывают с народным депутатом Антоном Яценком, хотя сам он отрицает это.

После этого появилась информация, что членам комитета от "Слуги народа" выдали по $30 тыс. от "заинтересованных лиц", чтобы они не голосовали за этот законопроект.

23 октября для проверки этой информации было открыто уголовное производство, его будет расследовать НАБУ.

Президент Владимир Зеленский призвал членов финансового комитета пройти полиграф.