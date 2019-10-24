LB.ua ведет трансляцию круглого стола на тему: "Тупик для украинских "беспилотников"? Что мешает украинским компаниям-разработчикам удовлетворять потребности украинской армии в беспилотных летательных аппаратах".
Организаторы круглого стола - Институт Горшенина и Украинский институт исследований безопасности (УИБД).
Вопросы к обсуждению:
- Какие препятствия не дают ведущим украинским компаниям-разработчикам беспилотных систем эффективно сотрудничать с Министерством обороны Украины?
- Проблемные моменты в создании и испытании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
- Проблемы и особенности закупки и применения БПЛА на поле боя.
Участники круглого стола:
1. Денис Чередниченко, директор производственно-инновационной компании "Девіро" (г. Днепр)
2. Артем Вьюнник, директор научно-производственного объединения "Атлон Авиа" (г. Киев);
3. Юрий Кискин, заместитель директора компании "Укрспецсистемс" (г. Киев);
4. Игорь Богомолов, директор научно-производственного предприятия "Спайтек" (г. Одесса).
Модератор: Сергей Згурец, член правления Украинского института исследований безопасности (УИБД), директор информационно-консалтинговой компании Defense Express.
Контакты для аккредитации СМИ: тел. (044) 230 49 62, email: info@gorshenin.ua
Упоминание в новостях об организаторах дискуссии - Институт Горшенина и Украинском институте исследований безопасности - обязательно.