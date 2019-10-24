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Трансляция круглого стола на тему: "Тупик для украинских "беспилотников"

Организаторы круглого стола - Институт Горшенина и Украинский институт исследований безопасности (УИБД)

LB.ua ведет трансляцию круглого стола на тему: "Тупик для украинских "беспилотников"? Что мешает украинским компаниям-разработчикам удовлетворять потребности украинской армии в беспилотных летательных аппаратах".

Организаторы круглого стола - Институт Горшенина и Украинский институт исследований безопасности (УИБД).

Вопросы к обсуждению:

  • Какие препятствия не дают ведущим украинским компаниям-разработчикам беспилотных систем эффективно сотрудничать с Министерством обороны Украины?
  • Проблемные моменты в создании и испытании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
  • Проблемы и особенности закупки и применения БПЛА на поле боя.

Участники круглого стола:

1. Денис Чередниченко, директор производственно-инновационной компании "Девіро" (г. Днепр)

2. Артем Вьюнник, директор научно-производственного объединения "Атлон Авиа" (г. Киев);

3. Юрий Кискин, заместитель директора компании "Укрспецсистемс" (г. Киев);

4. Игорь Богомолов, директор научно-производственного предприятия "Спайтек" (г. Одесса).

Модератор: Сергей Згурец, член правления Украинского института исследований безопасности (УИБД), директор информационно-консалтинговой компании Defense Express.

Контакты для аккредитации СМИ: тел. (044) 230 49 62, email: info@gorshenin.ua

Упоминание в новостях об организаторах дискуссии - Институт Горшенина и Украинском институте исследований безопасности - обязательно.

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