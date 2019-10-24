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AP: Зеленский обсуждал со своим окружением давление Трампа еще до инаугурации

Американский президент мог говорить о расследовании по Байдену еще в апреле.

AP: Зеленский обсуждал со своим окружением давление Трампа еще до инаугурации
Фото: EPA/UPG

Президенте Владимир Зеленский еще до своей инаугурации обсуждал со своим окружением, как реагировать на возможное давление со стороны президента США Дональда Трампа с целью инициировать расследование в отношении сына Джо Байдена.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.

По их информации, Зеленский 7 мая собрал группу советников, в том числе Андрея Ермака и Андрея Богдана, которые обсуждали, что делать с требованиями Трампа. Также там были глава "Нафтогаза" Андрей Коболев и член набсовета компании Амос Хохштайн, который в прошлом был дипломатом и советником Джо Байдена по вопросам Украины.

Эта встреча состоялось после звонка президента США Зеленскому 21 апреля, когда тот поздравил избранного лидера Украины с победой на выборах. Стенограмма этого разговора не была обнародована Белым домом, поэтому неизвестно, просил ли Трамп уже тогда расследовать дело по Байдена.

Напомним, что демократы из Палаты представителей осенью 2019 года начали процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. На такой шаг они пошли, узнав из СМИ, что Трамп в ходе летнего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским оказывал давление на собеседника, стремясь вынудить его провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Демократы полагают, что Трамп злоупотребил полномочиями, пытаясь создать проблемы своему политическому сопернику.

22 октября показания в рамках расследования дал де-факто посол США в Украине Уильям Тейлор, их уже назвали "переломными".

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