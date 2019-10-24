Киевсовет впервые с мая собрался на заседание

На работу пришли более 70 депутатов, чего достаточно для кворума.

Киевский городской совет в четверг, 24 октября, впервые с мая собрался на пленарное заседание.

Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что на заседании зарегистрировался 71 депутат и объявил девятую сессию открытой.

"Хорошо, что депутаты понимая свою ответственность перед киевлянами, собрались сегодня на заседание Киевсовета... Кто-то настроился на выборы, кто-то настроился на какие-то конфигурации. Но могу сказать тем, кто настроился: немного рано! Выборы будут, и к выборам нужно подойти достойно", - сказал Кличко.

Напомним, что 16 мая Киевсовет закрыл восьмую сессию восьмого созыва. Девятая сессия должна была открыться еще в сентябре, но дважды не удалось собрать кворум.

Кличко обвинял главу Офиса президента Андрея Богдана, его друга Андрея Ваврыша и нардепа Александра Ткаченко в том, что они предлагают политические дивиденды депутатам Киевсовета в обмен на саботаж работы органа.