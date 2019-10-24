Прокуратура обратилась в суд из-за захвата земли на Трухановом острове окружением Медведчука

Прокуратура Киева подала в суд иск с требованием вернуть территориальной громаде 1,16 га земли на Трухановом острове, которую незаконно заняла частная фирма.

Об этом говорится на сайте прокуратуры.

Прокуратура установила факт незаконного занятия и использования юридическим лицом земельного участка на Трухановом острове без каких-либо правоустанавливающих документов на землю, например, решения Киевского городского совета или договора. В связи с этим в хозяйственный суд был направлен иск об обязательстве юридического лица вернуть землю и освободит ее от размещенного там имущества.

Стоимость земельного участка оценивается в 25 млн гривен.

В сентябре 2019 года журналисты Bihus.info сообщили, что охранное агентство "Шторм", которое принадлежит соратникам Виктора Медведчука, обустроило базу на Трухановом острове, перекрыв доступ к Днепру.

"Шторм" занял более 11 тысяч квадратных метров земли Трухановом острове. Участок огражден высоким забором, который закрывает доступ к берегу. На занятом участке находится двухэтажное жилое сооружение и спортплощадка.

Охранное агентство принадлежит Ивану Бойченко и Виктору Черному из "Украинского выбора" Медведчука. Черный вместе с Медведчуком зашел в Верховную Раду в составе ОПЗЖ.

"Шторм" в течение последних лет занимается охраной Медведчука, его жены Оксаны Марченко и целого ряда их объектов недвижимости по всей стране.